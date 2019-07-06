Askeri mühimmat taşıyan tren raydan çıktı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde askeri mühimmat taşıdığı öğrenilen yük treni raydan çıktı.

Adana yönünden Malatya istikametine giden yük treninin vagonu aşırı sıcaklar nedeniyle genleşen raydan çıktı. Askeri mühimmat taşıdığı öne sürülen trenin Malatya’ya gittiği esnada Gölbaşı ilçesi istasyonunda raydan çıktığı belirtildi. Gece geç saatlerde meydana gelen olay sonrasında jandarma ekipleri vagon çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Malatya’dan gelen demir yolları bakım ve onarım ekibi vinç yardımı ile raydan çıkan vagonu yeniden raya yerleştirdi.

Ölen ve yaralının olmadığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.