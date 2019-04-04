Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 379 bin 796 aday girecek

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü 81 il merkezinde uygulanacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) 379 bin 796 adayın gireceğini bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-MSÜ ile ilgili bilgileri paylaştı.

İlki geçen sene uygulanan sınavın bu yıl ikincisinin 7 Nisan Pazar günü gerçekleştirileceğini belirten Aygün, 81 ildeki 91 sınav merkezinde gerçekleştirilecek 2019-MSÜ'ye 379 bin 796 adayın gireceğini ifade etti.

ÖSYM Başkanı Aygün, sınavın 10.15’te başlayacağını ve sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan test uygulanacağını kaydetti. Testte Türkçe ve temel matematikten 40'ar, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden 20'şer soru yer alacağını aktaran Aygün, adaylara 135 dakika süre tanınacağını belirtti.

- Adaylara "saat" hatırlatması

Bu yıl uygulanacak tüm basılı sınavlarda olduğu gibi 2019-MSÜ'de de kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutulacağını söyleyen Aygün, açık nüfus müdürlüklerinin listesinin ÖSYM'nin internet sitesinde yer aldığını aktardı.