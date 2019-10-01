HABER

"Askeri öğrenci olamaz" raporu veren FETÖ'cü tabiplere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 20:32 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY üyesi oldukları ileri sürülen bir kısmı emekli yarbay ve albay rütbesindeki 17 askeri tabipten 11'i, gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi 4. sınıf öğrencisi 44 kişinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı - Operasyonda emekli askeri tabip olan 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 1 kişinin geçen hafta ankesör soruşturması kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden dolayı tutuklandığının anlaşıldığı, İstanbul'da olduğu değerlendirilen 3 kişinin de arandığı belirtildi - Açıklamada, raporların tıbbi gerçeklere aykırı tanı, teşhis ve bulgular içerdiğinin saptandığı, böylece FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği menfur darbe girişimi öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki eğitim, öğretim ve personel temin merkezleri üzerindeki yoğun hakimiyeti de kullanarak örgüt mensubu olmayan öğrencilerin harp okuluna kabulünün engellendiği yönünde delillere ulaşıldığı kaydedildi

İSTANBUL (AA) - FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) üyesi oldukları ileri sürülen bir kısmı emekli yarbay ve albay rütbesindeki 17 askeri tabipten 11'i, gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi 4. sınıf öğrencisi 44 kişinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY üyesi oldukları ileri sürülen askeri tabiplerin, örgütün kadrolaşma stratejisi doğrultusunda hareket ettiklerine vurgu yapılarak, Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 4. sınıf öğrencisi olarak eğitim gören ve bir ay sonra harp okullarına gitmek üzere mezun olacak 44 öğrenci hakkında teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi. Bu askeri tabiplerin, söz konusu öğrencilerin harp okullarına geçişlerine engel olmaları şeklindeki eylemlerine ilişkin resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında öğrencilerin sağlık kurulu raporlarının KBB, dahiliye, kardiyoloji, göz, psikiyatri, genel cerrahi ve radyoloji uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti marifetiyle ayrı ayrı tetkik edildiği belirtilen açıklamada, buna ilişkin tetkik ve grafilerin ayrı ayrı değerlendirildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, "Raporların tıbbi gerçeklere aykırı tanı, teşhis ve bulgular içerdiğinin belirlendiği, böylece FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği menfur darbe girişimi öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki eğitim, öğretim ve personel temin merkezleri üzerindeki yoğun hakimiyeti de kullanarak örgüt mensubu olmayan öğrencilerin harp okuluna kabulünün engellendiği yönünde delillere ulaşılmıştır." denildi.

- Yarbay ve albay rütbesinde 17 uzman tabip

Açıklamada, bunun üzerine bir kısmı 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY suçundan soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulan ve OHAL kararnameleriyle kamu görevinden çıkarılmasına karar verilen, bir kısmı devam etmekte olan ardışık ankesör yöntemiyle örgütle irtibat kurduğu belirlenen ve bir kısmı da kendi isteğiyle itirafçı olan, ikisi ise halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevde olmak üzere yarbay ve albay rütbesindeki toplam 17 uzman tabip hakkında gözaltı kararları verildiği aktarıldı.

İstanbul ve Ankara merkezli operasyonlarda 8 şüphelinin İstanbul sınırları içerisinde, 3 şüphelinin ise Ankara sınırları içerisinde yakalandığı belirtilen açıklamada, emekli albay rütbesindeki 2 şüphelinin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari olmaları nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin geçen hafta ankesör soruşturması kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden dolayı tutuklandığının belirlendiği, İstanbul'da olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkındaki arama ve yakalama çalışmalarının da devam ettiği ifade edildi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Arnavutköy'de kimyasal paniğiArnavutköy'de kimyasal paniği
Adnan Oktar kadın avukata selam göndermiş! Mahkemeden suç duyurusuAdnan Oktar kadın avukata selam göndermiş! Mahkemeden suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri tabip Kuleli Askeri Lisesi operasyon

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

Meclis'te yeni yasama yılı! Erdoğan'dan açıklamalar

Meclis'te yeni yasama yılı! Erdoğan'dan açıklamalar

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması

Adnan Oktar'dan kadın avukata selam göndermiş! Mahkemeden suç duyurusu

Adnan Oktar kadın avukata selam göndermiş! Mahkemeden suç duyurusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması!

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Metrobüs durağında yine aynı manzara!

Metrobüs durağında yine aynı manzara!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.