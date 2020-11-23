Askeri öğrencileri sahte raporla ordudan tasfiye eden 12 FETÖ’cü hakkında iddianame hazırlandı

FETÖ’cü olmayan 33 askeri öğrenciyi, gerçeğe aykırı rapor vererek ordudan tasfiye eden 12 FETÖ’cü askeri doktor ile örgüt elebaşı Gülen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 12 şüpheli hakkında değişen oranlarda 306 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik kadrolaşmasını sağlamak amacıyla Kuleli Askeri Lisesi’ndeki 33 öğrenciye gerçeğe aykırı sağlık raporları verip okuldan attıran aralarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in de bulunduğu 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sonunda hazırlanan 73 sayfalık iddianamede Fethullah Gülen 1 numaralı şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensubiyeti bulunmayan askeri öğrencilerin haksız disiplin cezasına maruz bırakıldığı ve sınavlardan düşük not verildiği aktarıldı. Öğrencilerin bu şekilde okuldan kendi rızaları ile gitmelerinin sağlandığı, gitmemeleri durumunda ise farklı yöntemler uygulandığı belirtildi. 33 Kuleli Askeri Lisesi öğrencisinin ise tüm bunlara rağmen okuldan ayrılmadıkları da iddianamede yer aldı.

İddianamede, 33 askeri öğrencinin 2008 yılında okula kayıt yaptırırken sağlık kontrollerinde herhangi bir problemlerinin çıkmadığı, 2013 yılında ise psikolojik uyum bozukluğu, kalp yetmezliği, göz, ortopedik skalyoz hastalıkları bulunduğu gerekçesiyle tamamı FETÖ mensubu olan sağlık kurulu ve hekimleri tarafından rapor tanzim edildiği anlatıldı. Öğrencilerin sahte sağlık kurulu raporları ile okuldan ilişiğinin kesildiği ve öğrenim haklarının ellerinden alındığı da iddianamede belirtildi.

İddianamede Fethullah Gülen hakkında ‘örgüt yöneticisi olmak’, ‘kamu görevlisini resmi belgede sahteciliğe azmettime’ ve ‘eğitim ve öğrenime engel olmaya azmettirme’ suçlarından 306 yıla kadar, 11 askeri tabip hakkında ise ‘örgüt üyesi olmak’, ‘kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ ve ‘eğitim ve öğrenime engel olmak’ suçlarından değişen oranlarda 299 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

