Askeri okulların kapatılması kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

CHP, askeri okulların kapatılmasını düzenleyen, 6756 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun"un ilgili hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı. Dava dilekçesinde TSK'nin temelini oluşturan askeri liseler, astsubay hazırlama okulları ile harp akademilerinin, mevcut öğrencilerin kazanılmış hakları gözetilmeden kapatılmasının eğitim ve öğrenim hakkını ihlal ettiği, adı geçen okullardan daha önce mezun olanlarla okulun kapatılması nedeniyle başka okullara nakledilen öğrenciler arasında eşitsizlik oluşturulduğu belirtilerek, kuralların Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü. Anayasa Mahkemesinin, iptal isteminin reddine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazetede yayımlandı. Gerekçede dava konusu kuralların, Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarının kapatılmasını ve buradaki öğrencilerin durumlarına uygun okullara yerleştirilmesini öngördüğü belirtildi.

Ülke güvenliğinin sağlanmasında doğrudan sorumlu TSK'nin bu sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirebilmesi için askeri personel eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmasının kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında olduğu vurgulandı. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün FETÖ tarafından TSK içindeki mensupları vasıtasıyla gerçekleştirildiğinin yargı mercilerince tespit edildiği hatırlatılan gerekçede, örgüt hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalarda, örgütün en çok önem verdiği ve en fazla kadrolaştığı devlet kurumunun TSK olduğu, bu kadrolaşmasının uzun yıllar önce başladığı ve gizlilik içinde yürütüldüğünün belirlendiği kaydedildi. "BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI KAÇINILMAZ HALE GELMİŞTİR" Albay ve generalliğe kadar yükselen örgüt mensuplarının darbe girişiminden sonra yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda belirlendiği ve ordudan ihraç edildikleri hatırlatılan gerekçede, şu tespitlerde bulunuldu: "Belirtilen durum karşısında adı geçen örgütle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi, darbe tehdidinin giderilebilmesi ve tekrar etmesinin önlenmesi için yetkili makamlarca bazı tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu tedbirlerden biri de askeri personel yetiştirme sisteminin yeniden yapılandırılmasıdır.

Askerlik hizmetinin milli güvenliğin sağlanmasındaki önemi ve ağırlığı gözetildiğinde, TSK'nın personel rejimi veya askeri personelin eğitim sistemi konusunda diğer kamu kurumlarına nazaran farklı uygulamalar ve tedbirler öngörülmesi olağan karşılanabilir. Özellikle olağanüstü hal ilanına neden olan olayın TSK içindeki bir örgüt tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kuralların darbe tehdidinin giderilmesi ve bir daha tekrarlanmaması amacıyla getirildiği anlaşılmaktadır." "EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKINA ORANTISIZ BİR MÜDAHALE İLERİ SÜRÜLEMEZ" Gerekçede, kurallarla anılan öğrencilerin sadece kapatılan eğitim kurumlarındaki eğitim ve öğrenime erişmelerine sınırlama getirildiği, eğitimine devam eden öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığınca, giriş sınavlarının yapıldığı tarihte aldıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun okullara nakledilmelerinin sağlandığı belirtildi. Böylece milli güvenliğin, demokratik anayasal düzenin ve kamu güvenliğinin sağlanması ve korunması yönündeki kamu yararı ile eğitim ve öğrenim hakkı arasındaki makul dengenin gözetildiğinin altı çizilen gerekçede, şunlar kaydedildi: