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Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor! Bağdadi operasyonunda bu teçhizatlar kullanıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 17:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, dün IŞİD lideri ve kurucusu Ebubekir el-Bağdadi’nin, ABD ordusu tarafından yapılan operasyonda öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Trump, bu operasyonu canlı olarak izlediğini de aktardı. Başkan Trump'ın, bu operasyonu yüksek teknoloji ürünü kameralar ve aktarım sistemi ile kurmayları ile birlikte canlı olarak izlerken fotoğrafı da yayınlandı.

IŞİD lideri ve kurucusu Ebubekir el-Bağdadi, ABD ordusunun düzenlediği operasyonla Suriye’nin İdlib kentinde öldürüldü. ABD Başkanı Donald Trump ise düzenlediği basın toplantısında Bağdadi’nin öldürüldüğünü doğrularken, operasyonu anbean takip ettiğini dile getirdi.

Uzmanlardan alınan bilgilere göre, operasyonda görev alan askerlerin miğferlerinde bir kamera ve operasyon sırasında kullandıkları piyade tüfeklerinde bir adet ‘kodlayıcı’ bulunuyor.

Askerlerin kasklarında bulunan kameraya alınan görüntüler, piyade tüfeğinde bulunan kodlayıcı vasıtasıyla askeri algoritmalar ile şifrelenerek, operasyon bölgesine yakın bir yerde kurulan yayın araçlarına aktarılıyor.

Ardından, bu görüntüler, uydu yada baz istasyonları üzerinden internet vasıtasıyla komuta merkezine iletiliyor. Görüntülerin askeri algoritmalarla şifrelenmesinin sebebinin, dışarıdan hiçbir kaynağın, kayda alınan görüntülere ulaşamaması ya da herhangi bir şekilde ele geçirememesi olduğu söyleniyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trump bağdadi operasyonu ABD teçhizat

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