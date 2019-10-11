Askeri operasyonun yumuşak karnı: Kürt özerk bölgesi

DW Türkçe’ye bilgi veren Türk Dışişleri yetkilileri, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul’da yapılacak resmi temasların ana gündemini de, Ankara’nın Barış Pınarı operasyonu için uluslararası desteğin nasıl sağlanabileceğine ilişkin değerlendirmelerin oluşturacağını söylüyor. Operasyonda "orantı isteyen” NATO’nun, Ankara’ya "tez zamanda Suriye’den çıkın" mesajını ilettiğini belirten aynı yetkililer, operasyonun tamamlanmasının uluslararası desteğin kısa sürede sağlanmasıyla doğru orantılı olduğunu belirtiyor.

Ankara’nın en büyük endişesi "Türk-Kürt çatışması büyüyecek" algısının yayılması.Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine hava operasyonunun ardından başlattığı kara operasyonunun ne kadar süreceğine ilişkin Ankara’da meraklı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun "sınırdaki terörtehdidi yok olana dek süreceği" konusunda düzenli açıklama yaparken, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı operasyona uluslararası destek sağlamak için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Ankara’da; operasyona ilişkin en net bilgilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’la yapacağı görüşmede ortaya çıkacağı beklentisi hakim.

Türkiye'nin operasyon düzenlediği bölge; Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölgeyi içine alıyor. Bu bölge; Kürt güçlerinin kontrolünde olduğu için Ankara’nın Barış Pınarı harekatında en çok Kürt grupların Esad ordusuna katılıp Türkiye’ye karşı tavır alması durumunda ne yapacağı sorgulanıyor.

Bölgeyi askeri olarak kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ana gövdesini Kürtlerin kurduğu Demokratik Birlik Partisi (PYD) oluşturuyor. Türkiye ise ABD başta olmak üzere batılı güçlerin IŞİD’e karşı sahadaki en önemli müttefiki olan SDG'yi, PKK’nın uzantısı ve ‘terör örgütü’ olarak tanımlıyor.

Ankara’nın harekatta ne kadar derinliğe gidebileceği bu noktada kritik önemde. Çünkü Türkiye’nin operasyon düzenlediği alan aynı zamanda Suriye’deki iç savaşın başında Kürtler tarafından özerklik ilan edilen bölgeyi de kapsıyor.