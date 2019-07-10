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Askerî personele iş güvenliği eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Millî Savunma Bakanlığı Bursa Asker alma Bölge Başkanlığı personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.Osmangazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programlarının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlara da iş sağlığı ve güvenliği konusunda destek veriyor.

Askerî personele iş güvenliği eğitimi

Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Millî Savunma Bakanlığı Bursa Asker alma Bölge Başkanlığı personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Osmangazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programlarının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlara da iş sağlığı ve güvenliği konusunda destek veriyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde görevli iş güvenliği uzmanı Merve Akkaya tarafından 4 gün süre ile Millî Savunma Bakanlığı Bursa Asker alma Genel Müdürlüğü Bölge Başkanlığı çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programı düzenlendi. Askerî personele iş kazası sebepleri, hukukî sonuçları ve çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler verildi.

Askerî personele iş güvenliği eğitimi

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