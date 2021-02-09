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Askeri simülasyon sızdı: Rusya, Varşova'yı 4 günde kuşatabiliyor

09.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Askeri simülasyon sızdı: Rusya, Varşova'yı 4 günde kuşatabiliyor

Polonya’da yapılan askeri simülasyonun sonuçları sızdı. Simülasyona göre, Rusya NATO üyesi Polonya’nın başkenti Varşova’yı 4 günde kuşatabiliyor.

Son dönemde pek çok ordu teknolojinin yardımıyla sanal ortamda pek çok senaryoyu tatbik edebiliyor. Ülkeler bu sayede milyonlarca dolar harcanacak tatbikatları sanal ortamda gerçekleştirebiliyor.

Bu teknoloji aynı zamanda fiziksel olarak yapılması imkansız tatbikatların da yapılmasına imkan veriyor.

O ülkelerden birisi olan Polonya’nın hazırladığı askeri simülasyonun sonuçları kamuoyuna sızdı. Ülke basınında yer alan ve kısa sürede uluslararası basında da geniş yer bulan haberlere göre, söz konusu simülasyon Rus tanklarının başkent Varşova'yı 4 günde kuşatabileceğini gözler önüne serdi.

Başka bir deyişle Zima 2020 (2020 kışı) adı verilen bu simülasyon ile teorik olarak Rusya'nın kısa sürede NATO üyesi Polonya'yı işgal edebileceği ortaya çıktı. Söz konusu simülasyona göre, Polonya’nın silah altındaki tüm askerlerini seferber etmesi sonucu değiştirmiyor.

Savunma Bakanlığı, simülasyon hakkında açıklama yapmaya yanaşması ancak haberleri de yalanlamadı.


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