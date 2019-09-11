Askeri üsler Afrika'nın istikrarını hedef alabilir

Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) Koordinatör Yardımcısı Hasan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıta dışından gelen ülkelerin Afrika'da kurduğu askeri üslerin küresel ya da bölgesel güç olma arayışında rekabet unsuru haline geldiğine dikkati çekti.

Kıtada konuşlanan askeri üslerle silahlı örgütlere karşı mücadele etmek, barışı korumak, korsanlık ve terörizme karşı istikrarı sağlamak amaçlanırken, uzmanlar yabancı ülkelere ait üslerin kıtada rekabete yol açabileceği ve bölge ülkelerini hedef alabileceği uyarısı yapıyor.

Afrika'daki üslerin kuruluş amacının küresel ve bölgesel nüfuz arayışı olduğuna dikkati çeken Aydın, kıtada üs sahibi olan ülkelerin korsanlık veya terörizmle etkin mücadele etmek ve iyi yönetilemeyen bölgelerde istikrarı sağlamak gibi birçok gerekçe öne sürebildiklerini söyledi.

Aydın, "Afrika'da terörle mücadele vurgusuyla kurulan bu üsler, topraklarında askeri üs bulunduran kıta ülkelerini terörist şiddetin hedefi haline getirebilir. Ayrıca üslere sahip olan ülkeler kıtadaki çıkarları için gelecekte kıta ülkelerine ve bu ülkelerin hükümetlerine müdahale etmeyeceğinin bir garantisi yok." şeklinde konuştu.

Kıtada bulunan askerlerin sayısının net şekilde açıklanmaması nedeniyle tam sayıyı belirlemenin mümkün olmadığının altını çizen Aydın, "Bu üsler dış güçlerin Afrika'daki devamlılığının sağlanabilmesi açısından son derece önemli." dedi.

- Cibuti üs yarışında merkezi konumda

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'nin üs kurma rekabetinde Afrika'da ön plana çıktığını belirten Aydın, "Afrika Boynuzu olarak nitelendirilen bölgenin en ucunda yer alan bu ülkeyi rekabette önemi kılan ise ülkenin Orta Doğu'ya olan yakınlığı, enerji geçiş yollarının güzergâhında bulunması ve Babü'l Mendeb Boğazı'nın kıyısında yer alması." diye konuştu.