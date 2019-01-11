HABER

Askeri yapılanmaya şafak operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 08:17 | Son Güncelleme

Adana merkezli 20 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşıların da bulunduğu 42'si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı. Son dakika habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Adana merkezli 20 ilde şafak vakti FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

AW593771_02

Operasyon kapsamında 42’si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşının da bulunduğunu şüphelilerin ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla bağlantı halinde oldukları ileri sürüldü.

AW593771_03

İSTANBUL'DA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü telefon veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kuran şüphelilerin tespit edilmesi çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 1 albay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okuldan ilişiği kesilen 44 öğrenci olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şüpheliler hakkında savcılığın talebi üzerine arama ve el koyma kararı da alındı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 16 ilde operasyon başlattı. Öte yandan, "ankesörlu telefon" soruşturması kapsamında 29 Kasım 2017'den bu yana, 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıkları veya terör örgütüne mensup oldukları için ülke genelinde yürütülen soruşturmalarda, 222 askerin halen firari olduğu, yakalanan 362 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldığı, 835 askerin ise tutuklandığı belirtildi.

AA/İHA

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Greve gitmişlerdi! Anlaşma sağlandıGreve gitmişlerdi! Anlaşma sağlandı
Çete lideri eski polis çıktı! 25 kişi gözaltındaÇete lideri eski polis çıktı! 25 kişi gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ asker TSK

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Okuyucu Yorumları 4 yorum
şerefli türk subaylarını toplayıp ufacık bahaneler üretip yargılıyorlar yerlerine beyinlerinalınmış ak kadroları koyuyorlar günü geldiğinde sultan tahtından olursa asıl darbeyi bu asker polis savcı mitci kılığına bölünmüşler yapacak cumhhuriyet hiç bu kadar tehtid altında olmamıştı bunların amacı rejim değişikliği yazık olacak güzel ülkeme
saolsun o subaylar denetlemelerde bir eksok oldugunda hemen uzman cavuslara aldiginiz maasi hak etmiuorsunuz vatan hainisiniz diyorlardi kim cikti vatan haini gorduk.
BUNLARI BİLMEMDE İÇERİDEKİ FETONUN KANDIRDIĞI ÇOCUKLARIN ÜZERİNDE İNGİLTERE YENİ VE SİNSİ ÇALIŞMASINI NEFESSİZ YAPIYOR...YANİ YENİ BİR PKK ÖRGÜTÜNÜN TEMELLERİNİ ATIYOR ŞU AN. BİRAZ YEŞİL BOYALI OLACAK DİKKAT.TARİKAT VE CEMEATLERİN %85 DIŞA GÖBEKTEN BAĞLI DEDİK TEEE 2012 YILINDA.YİNE TEKRARLIYORUZ ONA GÖRE.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! İşte Fransız Pierre de Gigord'un arşivinden Osmanlı fotoğrafları

Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! İşte 1800'lü yıllarda Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Lütfen her anne ve baba 'uyuma' isimli aplikasyonu telefonuna indirsin

Soylu: Her anne ve baba bu aplikasyonu telefonuna indirsin

49 milyon kişinin bilgileri hafıza kartından çıktı!

49 milyon kişinin bilgileri hafıza kartından çıktı!

Hakurk'ta saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon!

Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon!

Japon turist kendini astı! Fatih'te otel odasında korkunç olay

Japon turist otel odasında kendini astı!

İzmir Metro A.Ş.’de anlaşma sağlandı! Yüzde 25 zam

Greve gitmişlerdi! Anlaşma sağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.