Askeri yapılanmaya şafak operasyonu!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Adana merkezli 20 ilde şafak vakti FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 42’si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşının da bulunduğunu şüphelilerin ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla bağlantı halinde oldukları ileri sürüldü.

İSTANBUL'DA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü telefon veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kuran şüphelilerin tespit edilmesi çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 1 albay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okuldan ilişiği kesilen 44 öğrenci olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şüpheliler hakkında savcılığın talebi üzerine arama ve el koyma kararı da alındı.