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Askeri yasak bölgede valizlerde 135 kilo skunk ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 17:32 | Son Güncelleme

EDİRNE'de hudut karakolu ekiplerince, askeri yasak bölge içerisine bırakılmış 4 valizde 135 kilo 93 gram skunk ele geçirildi.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de hudut karakolu ekiplerince, askeri yasak bölge içerisine bırakılmış 4 valizde 135 kilo 93 gram skunk ele geçirildi.
Edirne merkeze bağlı Yenkadın köyündeki Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisine bırakılmış siyah renkli 4 valiz içerisinde 135 kilo 93 gram skunk ele geçirildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından uyuşturucu maddelere el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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