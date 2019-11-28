EDİRNE (AA) - Edirne'de geçen yıl askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerinin yargılanmasına başlandı.

Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'ndaki karakolda görevli Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis katılmadı.

Mitretodis ve Kouklatzis'in Edirne Barosuna kayıtlı avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel salonda hazır bulundu, duruşmayı Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi de takip etti.

- Avukat Yalçıntuğ: "Sınırı yanlışlıkla geçtiler"

Sanık Mitretodis'in avukatı Yalçıntuğ, iddianamedeki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin sınırı yanlışlıkla geçtiğini ileri sürdü ve beraatini istedi.

Sanık Kouklazis'in avukatı Özel de iki askerin olay günü zeminin karla kaplı olması yüzünden sınırı geçtiklerini fark etmediklerini savunarak, suç unsurlarının oluşmadığını öne sürdü.

Özel, olay yerinde keşif yapılması talebinde bulunarak, müvekkilinin askeri ve şahsi eşyasının iadesini talep etti.