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Askeri yasak bölgeye kanoyla girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

Edirne'de askeri yasak bölge sınırları içerisindeki nehirde kano ile seyreden kişi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de askeri yasak bölge sınırları içerisindeki nehirde kano ile seyreden kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sınır birliği askerleri Orhaniye köyü sınır bölgesindeki nöbetleri sırasında Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin Türk tarafında kano ile ilerleyen bir kişiyi karaya çıkması için uyardı.

Karaya çıkarılan bu kişi bir sosyal proje kapsamında çeşitli ülkelerde kano turu yaptığını belirtti.

İngiltere uyruklu A.J.B, önce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi daha sonra İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Buradaki işlemlerinin tamamlanması sonrası A.J.B. Yunanistan'a gitmek istediğini belirtti.

A.J.B, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçti.

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askeri yasak Edirne

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