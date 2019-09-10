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Askerin çantası belediyeden

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 17:27 | Son Güncelleme

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, hayata geçirdiği ve 3 yıldır yürüttüğü "Uğurlar Ola Mehmedim Yol Çantanız Bizden" projesi kapsamında askere giden 27 bin Mehmetçik'in çantasını hazırladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesince hayata geçirilen ve 3 yıldır sürdürülen "Uğurlar Ola Mehmedim Yol Çantanız Bizden" projesi kapsamında askere giden 27 bin Mehmetçik'in çantası belediyece hazırlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep geneline yayılan proje kapsamında askerlerin ihtiyaç duyacağı 25 malzemenin yer aldığı yol çantasının dağıtımını sürdüren Şahinbey Belediyesi, projeyi hayata geçirdiği 2016'dan bugüne kadar 27 bin Mehmetçik'e asker çantası dağıttı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini, bu projeler içerisinde bulunan "Uğurlar Ola Mehmedim Yol Çantanız Bizden" projesiyle binlerce Mehmetçik'e asker çantası verdiklerini belirterek, "Vatanımızın bekası için ülkemizin dört bir yanında nöbet tutan Mehmetçiklerimize, küçük bir hediye olarak gördüğümüz, içerisinde 25 çeşit malzemenin bulunduğu asker çantası dağıtımımız sürüyor. 2016 yılının ekim ayında başlattığımız projeyi, yoğun ilgi olması nedeniyle sürdürdük. Dağıtımını sürdürdüğümüz çantalarda askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemeler bulunuyor. Vatanımızın bekası için evlerinden ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesine gelerek kendilerine verilen hediye çantaları alan Mehmetçikler, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Belediyemizin askerlerimize vermiş olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesine gelerek çantamızı aldık. Belediyemizin bu hizmeti bizleri gururlandırdı. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, hem vatandaşın hem de askerin yanında. Allah ondan razı olsun." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
asker belediye çanta Gaziantep şahinbey

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