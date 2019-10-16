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"Askerin ve devletimizin arkasındayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk: - "Biz İYİ Parti olarak teröre ve dış cepheye karşı her zaman dualarımızla, desteğimizle askerin ve devletimizin arkasındayız. Harekat boyunca da arkasında olacağız"

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Biz İYİ Parti olarak teröre ve dış cepheye karşı her zaman dualarımızla, desteğimizle askerin ve devletimizin arkasındayız. Harekat boyunca da arkasında olacağız." dedi.

Öztürk, Mecliste İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatı ile İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'le gerçekleştirdikleri Suruç-Akçakale-Ceylanpınar ziyaretlerine ilişkin bilgi verdi.

Partisinin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşlerini de paylaşan Öztürk, "Gözlemlerimiz ve aldığımız bilgiler doğrultusunda söyleyebiliriz ki harekat genel hatlarıyla olumlu geçmektedir. Silahlı Kuvvetlerimiz kent içinde belli bir oranda direniş olacağını öngörmüş ve harekata o direniş odaklarını temizleme süreciyle başlamıştır. Bölge hedefler doğrultusunda da temizlenmeye devam etmektedir." diye konuştu.

Öztürk, İYİ Parti olarak teröre ve dış cepheye karşı her zaman askerin ve devletin arkasında olacaklarını vurgulayarak, "Bu birlik görüntüsü bizim varlık sebebimizdir. Gün kısır çekişmelerin günü değil." ifadesini kullandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün sadece Suriye'nin değil, Türkiye'nin de mutlak hedefi olması gerektiğini kaydeden Öztürk, "Gelinen noktada bizleri 'işgalci' gibi gören Batı dünyasına sormak lazım: Suriye bizim burnumuzun dibinde, asıl sizin burada ne işiniz var? Rusya'nın, Amerika'nın, İran'ın hatta Çin'in ne işi var? Dolayısıyla Suriye devletini bir şekilde muhatap alıp Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için Suriye'yi parçalayanlarla mücadele etmek, ülkemizin güvenliği için şarttır." değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ise Türkiye ile Suriye ordusunun karşı karşıya kalacağı iddiasının sorulması üzerine, "Bu olasılığın tarihin kaydedeceği en büyük aptallıktan biri olduğunu söylemiştim. Bu Türkiye’nin de Suriye'nin de aleyhinedir." ifadesini kullandı.

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Barış Pınarı Harekatı İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk

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