HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Askeriyeden 2 ton demir çalarken yakalandılar

Askeriyeden 2 ton demir çalarken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa ilçesi Ferhadanlı mahallesinde Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası’nda bulunan kaydı silinmiş hurdalık demirlerin çalındığı ihbarı alınması üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmada gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Süleymanpaşa ilçesi Ferhadanlı mahallesinde Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası’nda bulunan kaydı silinmiş hurdalık demirlerin çalındığı ihbarı alınması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Askeriyeden 2 ton demir çalarken yakalandılar

Süleymanpaşa ilçesi Ferhadanlı mahallesinde Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası’nda bulunan kaydı silinmiş hurdalık demirlerin çalındığı ihbarı alınması üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmada gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Süleymanpaşa ilçesi Ferhadanlı mahallesinde Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası’nda bulunan kaydı silinmiş hurdalık demirlerin çalındığı ihbarı alınması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şahısların traktör römorkuna yükledikleri yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demirleri traktörle birlikte olay yerinde bırakıp kaçtıkları görülmesi üzerine yapılan araştırmalar ve kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde faillerin Ferhadanlı mahallesinde ikamet eden A.İ., H.O., T.D. ve S.A. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Şahısların hepsi Ferhadanlı mahallesinde gözaltına alındı.
Şahıslar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Askeriyeden 2 ton demir çalarken yakalandılar

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bağırsak gazı neden olur, ne iyi gelir?Bağırsak gazı neden olur, ne iyi gelir?
Sinüzit ağrılarına doğal çözümlerSinüzit ağrılarına doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya’da minibüs, park halindeki 4 araca böyle çarptı

Araçları adeta biçti! İşte o anlar

Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu

Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Birçok sefer iptal edildi

İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın elektrik hattında patlama

İstiklal Caddesi'nde korkutan anlar

Son dakika! Marmaris'te deprem

Marmaris'te deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.