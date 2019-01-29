Askeriyenin sınavında çıkacak soruları önceden verdiler

Bursa’da FETÖ’nün TSK içindeki mahrem yapılanmasına yönelik gözaltına alınan ve itirafçı olan M.A., örgütle ilgili önemli bilgiler verdi. M.A., öğrencilere askeriyeye gitmeleri için psikolojik baskı yapıldığını ve sınava girmeyi kabul eden öğrencilere de önceden soruların verildiğini itiraf etti. Işıklar Askeri Lisesi’ne örgüt tarafından yerleştirilen öğrencilerden sorumlu olan M.A. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. "Mahsun/Mazlum" kod adlı itirafçı M.A.’nın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için verdiği ifadede, mahrem yapılanmaya ilişkin detaylar aktarıldı. İfadesinde örgüt adına öğrenci seçiminden bu öğrencilerin örgüte kazandırılması ve örgütle bağlantılarının kontrolüne kadar birçok konuda bildiklerini anlatan M.A. önemli detaylar verdi. Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenciyken örgüt adına da askeriyeye girebilecek ilkokul öğrencilerinden sorumlu olduğunu belirten M.A., öğrencilerin, kendilerini askeri liselere hazırladıklarını bilmediğini aktardı. İlgilendiği öğrencilere çeşitli sosyal faaliyetler yaptırdığını kaydeden M.A., "Ben bana bağlı öğrencilere haftada bir kez ders anlatmaya gidiyordum. Bu evlere gittiğimde haftada bir sohbet verirdim. Bu sohbetlerde namaz kılma, Gülen’in kitaplarını okuma, vaaz dinletirdim. Bazen halı saha, oyun konsolundan oyun oynamak gibi aktiviteler yaptık. Grup abileri 2014 Ocak-Şubat ayına kadar bu öğrencileri askeri sınavlara hazırladığını bilmiyordu. Askeri sınavlar yaklaştığında ben grup abilerine ’bu arkadaşları askeri sınavlara sokacağız, bunları o sınavlara yönlendirin’ dedim. Çocuklar ve aileleri ile de bu askeri sınavlara girmeleri konusunda konuştum" ifadelerini kullandı. Mahrem imam M.A., örgütün ilkokulda eğitim gören öğrencilerden askeri okullara girme kapasitesi bulunanları özel olarak seçtiğini belirterek, şunları kaydetti: "Ben örgüte gelecek öğrencileri bulma işini yaparken askeriyeye girebilecek öğrencileri başarısına, fiziki yapısına ya da renk körü olup olmadığına bakıp ona göre ayırıp askeri sınavlara gireceğini düşündüğüm öğrencileri kendi bulunduğum gruba gönderiyordum. Bu öğrencileri ben gruplara dağıttım ve haftalık takiplerini yaptım. Bu öğrencilere ara ara ders çalışmaya ve sohbet vermeye de giderdim. Kendi seçtiğim bu öğrencileri askeriyeye hazırladığımızdan, öğrencilerin ve grup abilerinin haberi olmazdı. Grup abilerine öğrencilerle sabit hat ve ankesörden görüşmeleri gerektiğini, öğrencilerin kesinlikle abilere geldiğini başkalarına söylememesini, öğrencilerin ailelerinin Zaman ya da Sızıntı gibi gazetelere abone olmamasını, bu öğrencilerin örgütle bağlantılı dershaneye gitmemelerini ve öğrenciler eve geldiğinde, cep telefonlarını ders çalıştığımız odaya sokmamalarını söylüyordum."

Askeri sınavda çıkacak soruları verdiler

Öğrencileri hazırladığı süreçte onların bu amaçtan haberleri olmadığını vurgulayan M.A., öğrencilerin askeri okulları istemesi için askeri film izlettiklerini itiraf etti. M.A. ifadesinde aynı zamanda sınava girecek öğrencilere bir deneme kitapçığı verildiğini ve bu kitapçıktaki soruların sınavda çıktığını öğrencilerden duyduğunu kaydetti. M.A., “Ben bu öğrencilere askeriyeye özenip ilgi duysunlar diye ’Anadolu Kartalları’ filmini izletmiştim. 2012’de askeri liselere giriş sınavına birkaç ay kala ben ve M.T., öğrenciler Ali ve Furkan’a askeri sınavlara da girmelerini söyledik. Sınavdan bir hafta önce Sivas’ta ’Büyük Bölge Talebe Mesulluğu’ yapan Halit isimli şahıs eve 100-200 sorudan oluşan bir deneme sınavı getirdi, ’bunlar geçmiş senelerde çıkmış sorular, bu soruların benzeri askeri sınavda çıkabilir, öğrencilere bunları çözdür’ dedi. Öğrencilerin bu deneme kitapçığından soruları bir kağıda yazmamasını istedi. Ben de bu şekilde öğrencileri uyardım. Halit isimli şahsın getirdiği denemelerin üzerinde yani dış kapağında herhangi bir yayınevi ismi ya da yazı yoktu. Bu denemeleri nereden getirdiği ya da bulduğu hakkında bilgim yok. Halit eve gelip çocukların bu denemeleri çözmesini takip ederdi. Sınavdan bir iki gün önce de gelip bu denemeleri benden alıp götürdü. Ben Furkan ve Ali ile görüştüğümde bu denemelerdeki bazı soruların aynı olduğunu bazılarının ise benzer olduğunu söyledi" dedi.

M.A., askeri okulu kazanan öğrencilere mülakat ve spor provaları da yaptırdığını aktararak, örgütten uzaklaşan öğrencileri tekrar kazanmak için de görevlendirildiğini belirtti. Kendisine Ç.E. isimli Ankara’daki askeri lise öğrencisini örgüte tekrar kazandırma görevi verildiğini anlatan M.A., "Ç.E. numarasını değiştirdiği için ilk başlarda ona ulaşamadım. Mart-nisan ayları gibi hafta sonu Ankara’da Ç.E.’nin eğitim gördüğü askeri okula gittim, çarşı iznine çıktığında görmek, onunla iletişime geçmek için. Ç.E.’yi okuldan çıktıktan sonra onun haberi olmadan takip ettim. Bir internet kafeye girdiğinde ben de peşinden girdim ve Ç.E.’ye ’numaranı ver bir sonraki hafta Kızılay’da görüşeceğiz, hazır ol’ dedim. Ç.E. beklediğim yere gelince işaret yaparak beni takip etmesini söyledim ve Bahçelievler’de bir yere oturup beraber kahvaltı yaptık" ifadesini kullandı.

