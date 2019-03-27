HABER

Askerlerden öğrencilerin mektubuna görüntülü cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Elbirlik İlkokulu öğrencilerinin yazdığı mektuplar Şırnak Uludere Gülyazı üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştı.

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Elbirlik İlkokulu öğrencilerinin yazdığı mektuplar Şırnak Uludere Gülyazı üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştı. Nöbet tutan askerler mektupları okurken, çekilen görüntüleri öğrencilere gönderdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası nedeniyle Elbirlik İlkokulu öğrencileri, Şırnak Uludere Gülyazı üs bölgesinde bulunan askerlere mektup yazdı. Mektuplar komutanlar tarafından kar altındaki mevzilerde nöbet tutan askerlere verildi. Askerler, çocukların yazdığı mektupları okurken, çekilen görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Daha sonra görüntüler çocukların izlemesi için Elbirlik İlkokulu yöneticilerine gönderildi.

Çok duygulandıklarını söyleyen Elbirlik İlkokulu Müdürü Mahmut Sami Tuncal, "Öğrencilerimizi vatan, millet, bayrak gibi mukaddes değerlerimizi önemseyen bir nesil olmaları için okul idarecileri ve öğretmenleri olarak çalışıyoruz." dedi.

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Askerlerden öğrencilerin mektubuna görüntülü cevapAskerlerden öğrencilerin mektubuna görüntülü cevap
Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (3)Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akşener: Ahlat ve Iğdır'da Cumhur İttifakını destekliyoruz

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Son dakika: Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Deniz Baykal ile ilgili yeni açıklama

Uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı

Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Son dakika: Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.