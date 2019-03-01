Askerlerden Özbek çocuklara hediye

ŞANLIURFA?nın Ceylanpınar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile bir grup gönüllü genç tarafından Özbek çocuklara hediye verildi.

İlçede yaşayan ve öncülüğünü Ümit Kavak isimi bir gönüllünün yaptığı bir grup genç, sosyal medya üzerinden çocuklar için kıyafet, ayakkabı, okul malzemesi ve oyuncak topladı. Toplanan oyuncak ve malzemeler askerler ve gençler tarafından ilçede yaşayan Özbek çocuklara götürüldü.

Oyuncak ve malzemeler, askerler tarafından çocuklara dağıtıldı.

