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  4. Askerlerden sonra sıra diplomatlarda! ABD zorunlu olmayan çalışanların Afganistan'ı terk etmesini istedi

Askerlerden sonra sıra diplomatlarda! ABD zorunlu olmayan çalışanların Afganistan'ı terk etmesini istedi

27.04.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek, Afganistan'da zorunlu olmayan diplomatik çalışanlarının ülkeyi terk etmesini istedi.

Askerlerden sonra sıra diplomatlarda! ABD zorunlu olmayan çalışanların Afganistan'ı terk etmesini istedi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hem de güvenlik sebebiyle ABD vatandaşlarının Afganistan'a seyahat etmemesi çağrısı yapıldı.

ÜLKEYİ TERK ETMELERİ TALİMATI VERİLDİ

Ülkeden ayrılmak isteyen Amerikalıların bir an önce ayrılmaları tavsiyesinde bulunulan açıklamada, görevini farklı bir yerden icra edebilecek tüm ABD diplomatik misyon çalışanlarına ülkeyi terk etmeleri talimatı verildi.

ABD Afganistan’daki askerlerini çekmeye başladıABD Afganistan’daki askerlerini çekmeye başladı

GÜVENLİK TEHDİTLERİ NEDEN GÖSTERİLDİ

Ülkede artan saldırılara ve bu saldırıların Afgan güçlerini olduğu kadar Amerikan güçlerini de hedef aldığına işaret edilen açıklamada, "terörizm", "adam kaçırma" ve "silahlı çatışma" gibi tehdit unsurlarının olduğuna dikkat çekildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede sayıları 2 bin 500 civarında olan Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlayacağını ve çekilmenin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını açıklamıştı.

ŞİDDETİN YENİDEN ARTABİLECEĞİ UYARISI YAPILDI

Öte yandan özellikle Cumhuriyetçiler, ABD'nin Afganistan'ı terk etmesi konusunda Biden yönetimini eleştirdi. Ayrıca, Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış sağlanmasının zor olduğu, ülkede şiddetin yeniden artabileceği uyarısı yapıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Afganistan

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