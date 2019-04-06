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Askerlerin bulunduğu otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 10:54 | Son Güncelleme

Kazada bedelli askerlik için birliklerine giden 2 kişi hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde askerlerin bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bedelli askerlik yapacak arkadaşlarını birliklerine götüren Enis Karadağ'ın (29) kullandığı 34 HL 4829 plakalı otomobil, İstanbul - İzmir kara yolunun Yeniköy Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halindeki 45 KA 799 plakalı kamyona çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, otomobilde bulunan bedelli askerler Orhun Furkan Baykan (31) ile İbrahim Tüfekli'nin (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Manisa Şehir Hastanesine, Gamze Tercan (31) ise Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
2 ölü 2 yaralı Manisa trafik kazası

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