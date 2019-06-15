HABER

Askerlerin bulunduğu otomobil kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 10:48 | Son Güncelleme

Mersin'de bariyerlere çarpan otomobildeki iki uzman çavuş hayatını kaybetti, bir uzman çavuş yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu iki uzman çavuş hayatını kaybetti, bir uzman çavuş yaralandı.

Şırnak'ta görevli Uzman Çavuş Serkan Çelik'in kullandığı 60 AS 123 plakalı otomobil, Tarsus ilçesi Sarıveli mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada araçta bulunan Tunceli'de görevli Uzman Çavuş Serkan Arslan ile Siirt'te görevli Uzman Çavuş Fatih Şahin hayatını kaybetti.

Yaralanan Çelik ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerin Nevşehir'de eğitim amaçlı bulundukları ve hafta sonu izni için Mersin'e gittikleri öğrenildi.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetiştiYKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
Ambarlı Limanı'nda uyuşturucu operasyonu: 90 kilogram kokain yakalandı Ambarlı Limanı'nda uyuşturucu operasyonu: 90 kilogram kokain yakalandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 ölü 1 yaralı Mersin trafik kazası Uzman Çavuş

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.