HABER

Askerlerin kaldığı konteynerde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçe sınırındaki Yıldıran karakolunda askerlerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Askerlerin kaldığı konteynerde yangın

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçe sınırındaki Yıldıran karakolunda askerlerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Nöbetten dönen askerlerin fark ederek durumu bildirdiği itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Ceylanpınar ilçe sınırındaki Yıldıran karakolunda 6 askerlerin içinde uyuduğu konteynerde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangını nöbetten dönen askerler fark ederek önce silah arkadaşlarını uyandırdı sonra kendi imkânları ile yangına müdahale etti. Daha sonra ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yaralananın olmadığı yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Askerlerin kaldığı konteynerde yangınAskerlerin kaldığı konteynerde yangın

PARTNERHazal'dan kafa karıştıran açıklamaHazal'dan kafa karıştıran açıklama
Kız kavgasında arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandıKız kavgasında arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Tokat'taki kazada ölen polis memuru için Gaziantep'te törenTokat'taki kazada ölen polis memuru için Gaziantep'te tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.