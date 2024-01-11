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Askerlerin paylaşımları gündem olmuştu! Güvenlik zaafiyeti tartışmaları hakkında MSB'den yeni adım: Kesinlikle yasaklanmıştır

11.01.2024 13:07 | Son Güncelleme:
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Son dönemde operasyon bölgelerinde görev yapan personellerin sosyal medya paylaşımlarının güvenlik zaafiyeti oluşturduğu tartışılıyordu. Konuyla ilgili bugün Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) önemli bir adım geldi. MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, operasyon ve harekat bölgelerinde görevli personelin akıllı ve kameralı telefon kullanımının yasaklandığı duyuruldu.

Askerlerin paylaşımları gündem olmuştu! Güvenlik zaafiyeti tartışmaları hakkında MSB'den yeni adım: Kesinlikle yasaklanmıştır

Üs bölgelerinde görevli personellerin sosyal medyada paylaştığı görüntüler tartışma konusu olmuştu. Paylaşılan görüntülerin güvenlik zaafiyeti yarattığı tartışmaları sonrası MSB'nin konuyla ilgili önlemler alacağı konuşuluyordu. MSB kaynaklarının akıllı telefon kullanımıyla ilgili atacağı ciddi adımlar arasında tuşlu telefona geçişin olacağı da düşünülüyordu.

Bugün MSB kaynaklarından yapılan açıklamada üs bölgelerinde görevli personellerin akıllı telefon kullanımının 'kesinlikle yasaklandığı' ifade edildi.

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TIKTOK'TAKİ VİDEOLAR TARTIŞILIYORDU

Askeri operasyonların sürdüğü bölgelerde görev yapan personellerin sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarının güvenlik zaafiyeti doğurduğu oldukça hararetli bir şekilde tartışılıyordu.

Bakanlık kaynakları, görevli personelin akıllı telefon kullanımına yönelik nasıl tedbir alınacağına ilişkin soru üzerine "Çalışmalarımız son aşamaya geldi, ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak" demişti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Aktürk açıklamasında, "Özellikle akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi yarattığı güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir. MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır." demişti.

tiktok

MSB KAYNAKLARI: KESİNLİKLE YASAKLANMIŞTIR

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlanmıştır. Emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır." dendi.

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