"Askerliğe elverişsizdir" raporu "Mehmetçik" olmasını engellemedi

Samsun'da "askerliğe elverişsizdir" raporu olmasına rağmen dilekçeyle başvurarak bir günlük gönüllü askerlik yapan Jandarma Onbaşı İrfan Kavrap, yemin törenine katılanları duygulandırdı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığında 4 haftalık temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 1999/4 tertip 54 erbaş ve er için yemin töreni düzenlendi.

Törende, doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle "askerliğe elverişsizdir" raporu bulunmasına rağmen dilekçeyle başvurarak bir günlük gönüllü asker olan ve silah arkadaşlarıyla omuz omuza yemin eden 21 yaşındaki İrfan Kavrap, katılımcıların takdirini topladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, "Bu güzel coğrafyada vatan ve millet için canını feda edecek gençler yetiştirmezsek bu bayrak dalgalanmaz, bu ezan okunmaz. Hür ve bağımsız olamayız. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl önce Samsun'da kurtuluş meşalesi yakılarak kuruldu. O gün dedelerimiz şehitlerimiz bizler için öldüler. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. " dedi.

Kaymak, gönüllü askerlik hizmeti için bir gün temsili asker olan İrfan Kavrap'ın bir rahatsızlığının bulunduğunu aktararak, "Buna rağmen en zor durumunda dahi devleti, bayrağı, ezanı, askeri düşünen aileyi tebrik ediyoruz. Allah yavrumuza şifalar versin. Bu vatan ve millet çok kıymetli. Bu şuurla evlat yetiştirdiğiniz için ailelere ve komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Şu an operasyonda olan tüm askerlerimize başarılar diliyoruz." diye konuştu.