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"Askerliğe elverişsizdir" raporu "Mehmetçik" olmasını engellemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 14:01 | Son Güncelleme

Samsun'da ailesiyle yaşayan 21 yaşındaki İrfan Kavrap, doğuştan rahatsızlığı nedeniyle "askerliğe elverişsizdir" raporu bulunmasına rağmen dilekçe vererek bir günlük gönüllü askerlik yaptı - Vali Osman Kaymak: "Biz ölüm anında bile askerliği, bayrağı düşünüyoruz. En zor anımızda bile askerliği düşünen bu millete kimse bir şey yapamaz" - Jandarma Onbaşı İrfan Kavrap: "Askerliği yaşamak hatta askerde kalmak bile istiyorum. Ama sağlık nedeniyle gidemedim. Hayalimdi bu benim, bugün gerçek oldu. Asker dizisi bile izlerken duygulanıyorum"

Samsun'da "askerliğe elverişsizdir" raporu olmasına rağmen dilekçeyle başvurarak bir günlük gönüllü askerlik yapan Jandarma Onbaşı İrfan Kavrap, yemin törenine katılanları duygulandırdı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığında 4 haftalık temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 1999/4 tertip 54 erbaş ve er için yemin töreni düzenlendi.

Törende, doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle "askerliğe elverişsizdir" raporu bulunmasına rağmen dilekçeyle başvurarak bir günlük gönüllü asker olan ve silah arkadaşlarıyla omuz omuza yemin eden 21 yaşındaki İrfan Kavrap, katılımcıların takdirini topladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, "Bu güzel coğrafyada vatan ve millet için canını feda edecek gençler yetiştirmezsek bu bayrak dalgalanmaz, bu ezan okunmaz. Hür ve bağımsız olamayız. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl önce Samsun'da kurtuluş meşalesi yakılarak kuruldu. O gün dedelerimiz şehitlerimiz bizler için öldüler. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. " dedi.

Kaymak, gönüllü askerlik hizmeti için bir gün temsili asker olan İrfan Kavrap'ın bir rahatsızlığının bulunduğunu aktararak, "Buna rağmen en zor durumunda dahi devleti, bayrağı, ezanı, askeri düşünen aileyi tebrik ediyoruz. Allah yavrumuza şifalar versin. Bu vatan ve millet çok kıymetli. Bu şuurla evlat yetiştirdiğiniz için ailelere ve komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Şu an operasyonda olan tüm askerlerimize başarılar diliyoruz." diye konuştu.

İrfan Kavrap gibi yüreğinde vatan sevgisi olan bir milleti hiçbir gücün yıkamayacağını dile getiren Vali Kaymak, "Avrupa'sı, Rusya'sı, Amerika'sı bir araya gelse bize bir şey olmaz. Biz ölüm anında bile askerliği, bayrağı düşünüyoruz. En zor anımızda bile askerliği düşünen bu millete kimse bir şey yapamaz. Allah birliğimizi dirliğimizi korusun." ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven de jandarma teşkilatının gece gündüz huzur ve güveni sağlamak için çalıştığını vurguladı.

- "Asker dizisi bile izlerken duygulanıyorum"

İrfan Kavrap da tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuştan bu yana rahatsızlığının bulunduğunu anlatarak, "Devamlı ilaç alıyorum. Asker olmayı çok istiyordum. Mutluyum, hayalim gerçekleşti. Çok sevinçliyim. Askerliği yaşamak hatta askerde kalmak bile istiyorum. Ama sağlık nedeniyle gidemedim. Hayalimdi bu benim, bugün gerçek oldu. Asker dizisi bile izlerken duygulanıyorum. Çok mutluyum çok gururluyum." diye konuştu.

Törene İrfan Kavrap'ın annesi Saliye Kavrap'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, davetliler ile asker aileleri katıldı.

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