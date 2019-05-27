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Askerliğini ikinci 6 aya uzatanlara, askeri ve sivil hayatta avantajlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 13:52 | Son Güncelleme

'YENİ Askerlik Sistemi'nde, askerlik görevini tamamlayıp, ikinci 6 aya uzatanlara, TOKİ'de öncelik, deniz ve şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz istifade hakkı gibi sosyal avantajların yanında, subaylığa kadar giden bir yol açılmış olacak.

ANKARA, (DHA)- 'YENİ Askerlik Sistemi'nde, askerlik görevini tamamlayıp, ikinci 6 aya uzatanlara, TOKİ'de öncelik, deniz ve şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz istifade hakkı gibi sosyal avantajların yanında, subaylığa kadar giden bir yol açılmış olacak.
TBMM'de görüşmeleri süren Yeni Askerlik Sitemi'nin yasalaşması ile askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayıp, ikinci 6 aya uzatma tercihini kullananlara bazı avantajlar sağlanacak. Yasa tasarısına göre bu kişilerin hem sivil yaşamlarını hem de askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek avantajlar şöyle:
"Bu personel; sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subaylığa geçişte daha avantajlı olacak. Böylece bir meslek sahibi olma inkanına kavuşacak. Subaylığa kadar giden bir yol açılmış olacak. Uzman erbaşlığa ve sözleşmeli erliğe müracaatları diğer personele nazaran 100 üzerinden 20 puan avantajlı olarak değerlendirilecek. Halen net 2 bin 20 TL olan asgari ücretten az olmamak kaydıyla harçlık alacaklar. Böylece hem kendileri hem aileleri hem de devlet açısından istihdam yaratılmış olacak. Ayrıca sosyal hayatlarına da katkı sağlanmış olacak. TOKİ'de ev sahibi olmaları için öncelik tanınacak. Hizmet borçlanmaları devlet tarafından ödenerek, sigortalı statüsünde çalışmış olacaklar. Muhtaç asker ailelerine yardım, deniz ve şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz istifade hakları elde etmiş olacaklar. Askerlik sistemi açısından ise profesyonel bir kadronun oluşturulmasına zemin hazırlamış olacaklar."

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