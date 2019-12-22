Askerliğinin bitmesini istemeyen er intihara kalkıştı

Tayfur KARA- Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da terhisine 20 gün kalan er F.Y. (21), askerlik görevine devam etmek istediğini söyleyerek çıktığı Devlet Opera ve Balesi'nin binasında en üst katında intihar girişiminde bulundu. İsteği üzerine polis ekiplerince kendisine uzatılan Türk bayrağını açan er, ikna edilip, binadan indirildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında İlkadım ilçesinde, Devlet Opera ve Balesi Binası'nda meydana geldi. Vatani görevini 19 Mayıs Kışlası’nda yapan er F.Y., girdiği bunalım sonucu 50 metre yüksekliğindeki binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. 20 gün kalan askerlik görevine devam etmek istediğini belirten F.Y.'yi gören çevre sakinleri, polise haber verdi.

POLİSTEN TÜRK BAYRAĞI İSTEDİ

Bunun üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci polis ekipleri, F.Y.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. F.Y., polislerden Türk bayrağı istedi. Polisin getirdiği Türk bayrağını alıp açan F.Y., yaklaşık 2 saat sonra eylemine son verdi.

Binadan indirilip polis merkezine götürülen F.Y., ifadesinin ardından kışlasına teslim edildi.

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