Askerlik 6 aya düşüyor

FERDİ TÜRKTEN - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminde hem erbaş ve erlerin hem de bedelli olanların bir ay temel eğitim alacaklarını, bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisinin kesileceğini bildirdi. Akar, AA Editör Masası'nda yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konu üzerinde üzerinde çok çalıştıklarını, ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilgili bakanlıklarla yoğun çalışma yaptıklarını ve olabildiğince modern verileri kullandıklarını dile getiren Akar, "Burada birinci iş öncelikle risk, tehdit ve tehlikelere karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygınlığına halel getirmeyecek şekilde fakat diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir optimizasyona çalıştık." diye konuştu. Bu konuda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla görüşerek kalıcı ve öngörülebilir bir sistem olmasına gayret gösterdiklerini aktaran Akar, "Her sene bazı hallerde her ay gençlerimizin, anne babaların 'ne olacak, yarın ne çıkacak' endişesine kapılmadan gençlerimiz eğitimini, öğrenimini, meslek hayatını sürdürsün, mesleki planlamalarını yapsınlar, anne babalar çocuklarının geleceğiyle ilgili planlamasını yapabilsin şeklinde bir noktaya gitmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, birtakım eksiklikler çıkabileceğini ancak büyük ölçüde modern, öngörülebilir, sürdürülebilir, Silahlı Kuvvetler'in etkinliğine, caydırıcılığına, saygınlığına katkı sağlayacak, Silahlı Kuvvetler'in ihtiyacını karşılayacak, diğer taraftan da gençlerin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak bir noktaya geldiklerini dile getirdi. - "Kuralları, ilkeleri, prensipleri belirledik" Sistemin önemli hususlarını grafik üzerinde gösteren Akar, şunları kaydetti: "Bir, yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak; bir bedelli askerliğe ayrılacaklar, iki yükümlü erbaş ve erler, üç yedek astsubaylık. Bu sistemde meslek yüksekokullarına karşılık, onların yaptıkları eğitime karşılık bir değer koymak adına yedek astsubaylık konuldu. Daha sonra da bildiğiniz gibi yedek subaylık ve diğer beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak. Bunların kurallarını, ilkeleri, prensiplerini belirledik, belirleyeceğiz ve buna göre bütün zamanlarda bu sistem bu şekilde devam edecek. Gerekirse bazı düzenlemeler yapılabilecek."

Yeni sistemi örneklerle açıklayan Akar, şunları söyledi: "Yükümlü kaynağından bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber, başlangıçta bu müracaat edenler çalışılacak, eğer ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa o zaman mecburen kura çekilecek ve bunun sonucunda belirlenenlerin hepsi, hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar hepsi 1 ay eğitim yapacaklar. 1 aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek. Bu bir ay temel eğitimi müteakip diğer lise mezunu ve altı gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda askerlik yapacak, toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra bu erlere 'kalmak ister misiniz' diye soracağız. Bu süre zarfında hem 1 ayda hem 5 ayda sadece harçlık alacaklar. Bu 6 ay bittikten sonra istekli oldukları, uygun oldukları, gerekli sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde bir 6 aylık sözleşme yapacak, bu maaşlı olacak. Gencimiz aynı görevde devam edecek fakat maaşlı olacak. Bu maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları, oradaki değerlendirmelerde bu arkadaşımız, bu genç başarılı olduğu takdirde o sözleşmeli er, uzman erbaş olabilecek. Ona müracaat edebilecek."

- Yedek astsubaylık Bakan Akar, sistemin başlangıçtan itibaren çok tutarlı şekilde adım adım, adeta sindire sindire, herkes birbirini tanıya tanıya ilerlemeye devam edeceğini söyledi. Yedek astsubaylığı da anlatan Akar, meslek yüksekokulu mezunlarının yedek astsubay olabileceğini tekrarladı. Önceden meslek yüksekokulu mezunlarının lise mezunu gibi muamele gördüğünü anımsatan Akar, meslek yüksekokulu mezunlarının yedek subay olabilmek için 2 yıl daha okuduğunu ya da 4 yıllık başka bir fakülteyi bitirerek mesleğinden koptuğunu ifade etti. Akar, "Şimdi 'Sen mesleğinden kopma, elektrik, torna, otomobil, kimya, sağlık ne varsa o mesleğe devam edin. Bunun da bir karşılığı var.' diyoruz ve yedek astsubay olarak kendilerini istihdam ediyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Daha sonra kıtalara gittiğinde 10 ay süreyle maaş alacak. Bu 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek, isterse durum ve şartları, hakkındaki değerlendirmeler uygunsa gerekli sınavları geçtiği takdirde astsubaylığa geçebilecek." dedi.

Lisans ve lisansüstü eğitim görenlerin ise yedek subay olacaklarını dile getiren Akar, bunların da iki ay temel ve sınıf eğitimi alacaklarını, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacaklarını ve daha sonra terhis olacaklarını bildirdi. Akar, bu kişilerin de istek ve ihtiyaca göre subaylığa geçebileceklerine değinerek, şu bilgileri verdi: "Diğer bir özellik, lisans ve lisansüstü yedek subaylığa müracaat ettiler ama kadrolar doldu. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksekokulu bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler. Dolayısıyla burada esnek model uygulamak suretiyle geçişler var. Herkes sonuna kadar çalışabilir, kendini geliştirebilir. Buraya gelen erbaş er ve uzman erler olduktan sonra gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız, belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem kendi içinde bütünlük içinde sürekli dönecek." Sistemin ülkeye, millete, silahlı kuvvetlere hayırlı olmasını dileyen Akar, bu konuda ayrıca buradaki gençlere askerlik esnasında, sonrasında ve görevlerini yaparlarken çeşitli imkanlar, destekler de sağlanacağını, bu çerçevede gençlerin bir taraftan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılayarak, ülkemizin ve milletimizin savunmasına, güvenliğine katkı sağlarken diğer taraftan da kendi eğitim, öğrenim ve mesleki gelişimlerini sağlayabileceklerini vurguladı.