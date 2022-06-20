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Askerlik affı 2022 gelecek mi? Askerlik affı kimleri kapsayacak?

20.06.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik affı 2022 gelecek mi? AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal üzerinde çalıştıkları bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi ile ilgili konuştu. Ünal'ın açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Askerlik affı kimleri kapsayacak? İşte AK Parti'den yapılan son dakika 'askerlik affı' açıklaması...

Askerlik affı 2022 gelecek mi? Askerlik affı kimleri kapsayacak?

Askerlik affı ile ilgili son dakika açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan geldi. Ünal, Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını ifade etti. Peki Askerlik affı 2022 gelecek mi? Askerlik affı kimleri kapsayacak? AK Parti'den yapılan son dakika açıklamasının detayları haberimizde...

ASKERLİK AFFI 2022 GELECEK Mİ?

Askerlik affı ile ilgili detaylar AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklaması sonrası merak konusu oldu.

Verilen bilgiye göre, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı olanlardan belirlenen bedeli ödeyeceklere af getirilecek. Bedelli ücretleri bunlar için ayrıca belirlenecek. Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakayada geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenecek. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti 56 bin lira. Bu rakam, aftan yararlanacaklar için ayrıca belirlenecek.

Düzenleme ayrıca dövizli askerlik affını da içerecek. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvuruları yarım kalan, ücretin tamamını yatırmayan ve bu nedenle haklarını kaybeden 2 bin 100 kişiye yeni hak tanınacak. İkinci kez dövizli askerlik başvuru hakkı olmayan kişiler de aftan yararlanacak.

Askerlik affı konusunun dışında bedelli askerlik ile ilgili de konuşan Ünal, "Miktarları Savunma Bakanlığı belirleyip duyuracak" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?

Bedelli askerlik ücretinin nasıl belirlendiği ile ilgili konuşan Hulusi Akar, konuya ilişkin Mayıs ayında yaptığı açıklamada 6 asteğmen maaşının kıstas alındığını, bu maaş yükseldiğinde bedelli askerlik ücretinin de yükseleceğini ifade etmişti.

Söz konusu sistemle, hem silahlı kuvvetlerin hem de gençlerin ihtiyacının karşılandığını belirten Akar, yoklama kaçağı konusunda da ciddi azalmaların olduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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