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Askerlik dönüşü havalimanında evlenme teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 14:10 | Son Güncelleme

Vatani görevini İzmir'de tamamlayarak memleketi Van'a dönen genç, havalimanında kendisini karşılamaya gelen kız arkadaşına yakınları ve diğer yolcular önünde sürpriz evlenme teklifi yaptı

İzmir'de vatani görevini tamamlayarak memleketi Van'a dönen 30 yaşındaki Ahmet Ağcakaya, kendisini karşılamaya gelen kız arkadaşına havalimanında evlenme teklif etti.

Van'da mimarlık yapan Ağcakaya, askerliğini tamamladıktan sonra memleketine dönmek üzere yola çıktı.

Kız arkadaşı Gülistan Ağcakaya'ya (25) havalimanında sürpriz evlenme teklifi yapmaya karar veren genç, arkadaşlarından yardım istedi.

Ankara'dan uçakla Van'a gelecek Ağcakaya'nın iniş saatini öğrenen arkadaşları, Gülistan Ağcakaya'yı da alarak Van Ferit Melen Havalimanı'na gitti.

Uçaktan inen Ahmet Ağcakaya, kız arkadaşıyla karşılaştığı an diz çöküp evlenme teklifinde bulundu.

Gülistan Ağcakaya, sürpriz evlilik teklifine "evet" derken, arkadaşları ve bu ana tanık olan diğer yolcular alkışlarla genç çifti tebrik etti.

Ahmet Ağcakaya, AA muhabirine, evlenme teklifi için vatani görevi sırasında hazırlık yaptığını ve sonunda amacına ulaştığını söyledi.

Bu önemli an için arkadaşlarının da seferber olduğunu dile getiren Ağcakaya, "Gülistan amcamın kızı ve onu çok seviyorum. Bir süredir nasıl evlenme teklif edeceğimi düşünüyordum. Vatani görevimi tamamladıktan sonra, havalimanında güzel bir evlenme teklifi oldu. 'Evet' cevabını aldığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Gülistan Ağcakaya ise sürpriz evlilik teklifi karşısında hem şaşırdığını hem de duygulandığını ifade etti.

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evlik teklifi havalimanı Van

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