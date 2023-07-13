ASKERLİK DURUM BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2023: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB'den celp tarihleri açıklaması!

Ağustos ayı askerlik sevk ve celp tarihleri merak edildi. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler internette konuya dair araştırma yapıyor. Askerlik durum belgesi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023 Ağustos askerlik celbi tarihleri...

ASKERLİK DURUM BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerleri E-devlet üzerinden öğrenilebilmektedir. Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ 2023

Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023

Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023

Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten ya da askerlik şubesinden edinebilecekler.



