ASKERLİK DURUM BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2023: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB'den celp tarihleri açıklaması!

Ağustos ayı askerlik sevk ve celp tarihleri merak edildi. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler internette konuya dair araştırma yapıyor. Askerlik durum belgesi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023 Ağustos askerlik celbi tarihleri...
Askerlik yerleri E-devlet üzerinden öğrenilebilmektedir. Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.
Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.
Askerlik Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023
Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023
Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten ya da askerlik şubesinden edinebilecekler.