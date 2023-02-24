Askerlik ertelendi mi? Bedelli askerlik ertelendi mi? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Askerlik celp ve sevk tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatani görevini yapacak olan milyonlarca asker adayı yapılan değişiklikleri öğrenmek için araştırmalar yapıyor. 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra 11 il önce afet bölgesi olarak açıklanmış, daha sonra da bu bölgelerde 3 ay süreyle Ohal ilan edilmişti. Ayrıca bedelli askerlik tarihlerinde erteleme olup olmadığı da merak edilen konular arasında. Peki askerlik ertelendi mi? Bedelli askerlik ertelendi mi? Ayrıntılar haberimizde...

ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ve Nisan dönemlerinde askere gidecek olan vatandaşların celp dönemlerinin Mayıs ayına ertelendiğini açıkladı.

Bu erteleme, afet bölgesinde ikamet eden ya da nüfusu bu illere ( Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Elazığ, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa,Diyarbakır) kayıtlı olan vatandaşların Mart ve Nisan celp ve sevk tarihleri Mayıs'a ertelendi.

BEDELLİ ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan askere alma durumu ile ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacaktır.

7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ulaşabileceklerdir."

