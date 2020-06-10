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Askerlik görevini tamamladı ve kayboldu! Haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2020 19:18 | Son Güncelleme

Kırklareli Lüleburgaz’da vatani görevini tamamladıktan sonra Erzincan’a bilet alan ancak otobüse binmediği öğrenilen Mehmet Emir Demir’den haber alınamıyor.

Askerlik görevini tamamladı ve kayboldu! Haber alınamıyor

Vatani görevini tamamladıktan sonra Erzincan’a gelmek üzere bilet alan Mehmet Emir Demir (21) dünden beri kayıp. Dün sabah saatlerinde Lüleburgaz’dan İstanbul Esenler otogarına geldiği öğrenilen Mehmet Emir Demir, Erzincan’a hareket eden otobüse binmediği belirlendi. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirerek kayıp ilanında bulundu.

DAHA ÖNCE KÖYÜNDEN HİÇ ÇIKMAMIŞ

Demir’in durumundan endişelenen ailesi daha önce köyünden hiç çıkmadığı ve okuma yazmasının olmadığını belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundular.

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