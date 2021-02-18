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  4. Askerlik hayali kuruyordu, 8 yaşında PKK’lılar tarafından dağa kaçırıldı

Askerlik hayali kuruyordu, 8 yaşında PKK’lılar tarafından dağa kaçırıldı

18.02.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. Teröristler, asker olma hayali kuran 8 yaşındaki çocuğu, bazı koyunlarını telef edip bazılarını da çalarak dağa kaçırdığı ortaya çıktı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi PKK vahşetine rağmen 535’inci gününde devam ediyor. Eylemin 535’inci gününde bir aile daha evlat nöbetine katıldı. 1994’te Siirt’in Şirvan ilçesinde koyun otlatmaya giderken terör örgütü PKK tarafından koyunları telef edilerek kaçırılan 8 yaşındaki çoban Ekrem Şeflek, çocukluk hayali olan asker olamadan teröristler tarafından dağa kaçırıldı.
Son fotoğrafı askerlerle bayramlaşma zamanında kalan Şeflek’in kardeşi Erdal Şeflek, ağabeyinin fotoğrafıyla HDP il binası önüne gelerek eyleme katıldı. Ağabeyi için eyleme katıldığını aktaran Erdal Şeflek, Ekrem Şeflek’ten ölü ya da sağ haber almayı beklediklerini söyledi. Şeflek, "Ben ağabeyim için Siirt’in Şirvan ilçesi Ormanbağı köyünden geldim. 1994 yılında kaçırıldı ağabeyim. 900 küçükbaş hayvanıyla otlatmaya çıkarken, o hayvanlarla birlikte kaçırıldı. O hayvanların 450 tanesi telef ederek geri kalanları kendileriyle götürdü. Hayali asker olmaktı, son fotoğrafından arkadaşlarıyla birlikte bayram günü asker ağabeyleriyle bayramlaşmaya gittiler. PKK terör örgütü tarafından kaçırıldı. Ağabey yaşıyorsan sesimizi duyuyorsan gel, dinle hiçbir bağlantıları yok insan bile değiller. İnsan olsalardı 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp götürmezlerdi, o kadar hayvanı katletmezlerdi. Yaşıyorsan gel, yaşamıyorsan ölü olduğunu bilelim bu acıya bir son versinler” dedi.
Erdal Şeflek, ağabeyinin fotoğrafını alarak evlat nöbeti eylemine katıldı.

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