Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı

Mahir ALAN- Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde arkadaşlarının askere giderken harçlık olarak verdiği parayla tesis kuran Reşit Solguncu (29), ayda 2 ton solucan gübresi üretiyor.

İlçeye bağlı Kızılin köyünde yaşayan Reşit Solguncu, inşaat işçisi olarak gittiği Trabzon’da 5 yıl çalışarak askerlik için memleketine döndü. Trabzon'da birlikte çalıştığı arkadaşlarının asker harçlığı olarak toplayarak verdiği 2 bin liraya dokunmayan Solguncu vatani görevini yaprak döndüğü köyünde solucan gübresi tesisi kurdu. Evinin bodrum katına kurduğu tesis nedeni ile ilk başlarda köylüler tarafından dalga konusu olan Solguncu ailesinin de desteğiyle 2 milyon solucanla aylık 2 ton gübre üretiyor.

20 BİN SOLUCANLA BAŞLADI

İnternetten araştırdığı solucan işine 2 bin lira karşılığı aldığı 20 bin solucan ile başladığını belirten Reşit Solguncu, "Durumumuzun iyi olmamasında dolayı sağda solda çalışarak bir verim elde edemedik. Biz kendi işimizi nasıl kurarız diye düşünürken internette araştırma yaptığımda bu fikir aklımıza yattıktan sonra baktık ki sermaye yok sağ olsunlar Trabzon'da kaldığım arkadaşlar askere gideceğim için para toplamışlardı. Toplanan 2 bin lira ile bu işe girdim, ailemin de durumu olmadığı için askere gideceğim paramı evde bıraktım ve askerliğim bittiğinde bu işi yapmak istedim. Tabi bu işi yapacağımı ailem duyduğunda bana karşı çıktılar ben 2 bin lira ile Karaman’dan aldığım 20 bin solucanı getirerek 2 katlı evimizin bodrumda yapmaya başladım. Şu anda 2 milyona yakın solucanlarım var üretime devam ediyorum. Aylık 2 tona yakın solucan gübresi üretimi yapıyorum. Gerekli evraklarımı tamamladıktan sonra hayalimdeki tesisi kurup işletmemi büyütmek istiyorum" dedi.

'KÖY HAKLIDAN ALAY EDENLER OLDU'

Köylülerin dalga geçtiğini bu duruma aldırış etmeden solucan işine girdiğini belirten Solguncu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben bu işe ilk başladığımda köy haklıdan alay edenler oldu ama ben bunların hiçbirine aldırış etmedim. Tabi ben bunun ne getireceğini ve kazandıracağını bildiğim için bu işin arkasına düştük. Şu an bana gülenler tebrik ve takdir etme durumuna geldiler belki ilerleyen zamanlarda bunlarda bu işe girebilirler. Çünkü bu işin ne kadar kazandırdığını onlarda görecekler hem topraklara ve hem insanlara ülkeye ve ekonomiye nasıl fayda verdiğini insanlar görecek. 20 bin solucan başladım bu işe şu anda 2 milyon solucanım var. Hedefim devlet desteği ile bu işi burada büyütüp hem ilimizin kalkınmasına sağlamak insanlara iş istihdamı sağlamak."

'GÜN GEÇTİKTE SOLUCAN ÇOĞALMAYA BAŞLADI'

İlk başta karşı çıktıklarını fakat başarılı olacağını anladıkları için daha sonra destek çıktıklarını aktaran annesi Elif Solguncu, "5 yıl oğlum Trabzon’da kaldı orada üniversiteyi açıkta okuyordu. 5 yıl sonra eve geldiğinde solucan işine gireceğim söylemesi üzerine askerliğine 3 ay vardı. Çok tartışmamız oldu askere gideceksin ben bu solucanlara bakamam dedim oda bana yok ile bakacaksın dedi. Oğlum askere gittikten sonra solucanlara ben bakmaya başladım. Askerden geldikten sonra evimizin altında bir yeri kendisine ayırdı ve gün geçtikte solucan çoğalmaya başladı. Baktık ki; gerçekten bu işte başarılı olacak bizde ailece bu işe destek vermeye başladık" diye konuştu.

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