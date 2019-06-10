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Askerlik Kanunu'nun yarın görüşülmesi bekleniyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

AK Parti'nin, muhalefet partilerinin önerisi ile bayram sonrasına bıraktığı Askerlik Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmelerinin yarın TBMM Genel Kurulu'nda başlaması bekleniyor.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti'nin, muhalefet partilerinin önerisi ile bayram sonrasına bıraktığı Askerlik Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmelerinin yarın TBMM Genel Kurulu'nda başlaması bekleniyor.
TBMM Genel Kurulu'nda, bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin teklif bulunuyor. CHP ve İYİ Parti'nin, Askerlik Kanunu ile ilgili bazı çekinceleri üzerine görüşmeleri ertelenen yasa teklifi ile ilgili partiler arası müzakerenin yarın yapılacağı öğrenildi. Teklif görüşmelerinin, Genel Kurul'un gündeminin ön sıralarına alınması için yarın Danışma Kurulu toplanacak. Kurulda, askerlik teklifi ile ilgili düzenlemelerin Genel Kurul gündeminin ön sıralarına alınması için uzlaşı aranacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP uzlaşırsa teklifin görüşmelerine yarın Genel Kurul'da başlanacak. Muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti, teklif ile ilgili önerilerini ve çekincelerini yarın AK Parti'ye iletecek. AK Parti; CHP ve İYİ Parti'nin önerilerini uygun bulursa Genel Kurul'da verilecek önergelerle değişiklik yapılacak. HDP ise teklif ile ile ilgili çekincelerini ve önerilerini Genel Kurul'da dile getirecek. CHP, Askerlik Kanunu ile ilgili 12 maddelik öneri teklifi hazırladı. CHP, teklifte bedelli askerlik ücretinin sabit 31 bin TL değil, başvuranların gelir testine tabi tutularak oluşturulmasını istedi.
AK PARTİ KAPALI GRUP TOPLANTISINDA ANLATACAK
AK Parti ise askerlik teklifinin ayrıntılarını yarın kapalı grup toplantısında milletvekillerine anlatacak. Askerlik Kanunu ile ilgili teklifin ayrıntılarını Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ile Grup Başkanı Naci Bostancı'nın anlatması bekleniyor.

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