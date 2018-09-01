Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor

Bedelli askerliğin çıkmasıyla askerlik sistemiyle ilgili eleştiriler şimdilik durulsa da Cumhurbşaknı Erdoğan bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak için talimat verdi. Bir daha 'bedelli' talebinin ve birikmenin önüne geçmek isteyen hükümet, yeni askerlik sistemi için düğmeye bastı.
Milliyet'ten Abdullah Karakuş, "Yeni sistemde askerlik kaç ay olacak?" başlıklı bugünkü yazısında yeni askerlik sisteminin detaylarını yazdı. Yeni askerlik sisteminin yeni yasama döneminde gündeme geleceğini belirten Karakuş, "Yeni sistemde hem para ödemeli kısa askerlik hem de eskisi gibi uzun askerlik alternatifli olarak yer alacak." ifadelerine yer verdi.
PARA YATIRILARAK 2 AY ASKERLİK
Hedefin bedelliye ihtiyaç duyulmayacak bir sistem olduğunu belirten Karakuş, "Süre olarak öne çıkan düşünce ise 2 ay. Belirli bir para yatırılarak 2 ay askerlik yapılması ve böylece sürekli yaşanan bedelli tartışmalarından bitirilmesi hedefleniyor." diye yazdı.
UZUN VE KISA DÖNEM ASKERLİK
Uzun ve kısa askerlik siteminin de kalabileceğini söyleyen Karakuş, "Ayrıca uzun ve kısa olan eski sistemin de kalması ve isteyenin istediği sisteme göre askerliğini yapması da düşünülüyor." ifadelerini kullandı.
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