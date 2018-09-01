HABER

Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 07:25 | Son Güncelleme

Askerlik süresi kısalıyor mu? Yeni askerlik sisteminde süre kaç ay olacak? Cumnhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni askerlik sisteminin detayları netleşmeye başladı. Yeni sistemde askerliğin, para yatırılarak 2 ay ya da TSK'nın belirleyeceği süre boyunca yapılması öngörülüyor.

Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor

Bedelli askerliğin çıkmasıyla askerlik sistemiyle ilgili eleştiriler şimdilik durulsa da Cumhurbşaknı Erdoğan bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak için talimat verdi. Bir daha 'bedelli' talebinin ve birikmenin önüne geçmek isteyen hükümet, yeni askerlik sistemi için düğmeye bastı.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş, "Yeni sistemde askerlik kaç ay olacak?" başlıklı bugünkü yazısında yeni askerlik sisteminin detaylarını yazdı. Yeni askerlik sisteminin yeni yasama döneminde gündeme geleceğini belirten Karakuş, "Yeni sistemde hem para ödemeli kısa askerlik hem de eskisi gibi uzun askerlik alternatifli olarak yer alacak." ifadelerine yer verdi.

PARA YATIRILARAK 2 AY ASKERLİK

Hedefin bedelliye ihtiyaç duyulmayacak bir sistem olduğunu belirten Karakuş, "Süre olarak öne çıkan düşünce ise 2 ay. Belirli bir para yatırılarak 2 ay askerlik yapılması ve böylece sürekli yaşanan bedelli tartışmalarından bitirilmesi hedefleniyor." diye yazdı.

UZUN VE KISA DÖNEM ASKERLİK

Uzun ve kısa askerlik siteminin de kalabileceğini söyleyen Karakuş, "Ayrıca uzun ve kısa olan eski sistemin de kalması ve isteyenin istediği sisteme göre askerliğini yapması da düşünülüyor." ifadelerini kullandı.


PARTNERArşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...Arşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...
400 bin kişiye emeklilik şoku!400 bin kişiye emeklilik şoku!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar!Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askerlik bedelli askerlik askerlik süresi askerlik kısalıyor mu yeni askerlik sistemi erdoğan askerlik kaç ay

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 1 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 1 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirildi

CHP'li Çiçek açıkladı: HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz

CHP'li Çiçek açıkladı: HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.