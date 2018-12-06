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Askerlik kısalıyor mu? Gözler oraya çevrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 19:15 | Son Güncelleme

Bakan Hulusi Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda, askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü. Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

Askerlik kısalıyor mu? Gözler oraya çevrildi

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

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YENİ SİSTEMDE SONA YAKLAŞILDI

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

YENİ SİSTEM NELER GETİRİYOR?

Yeni sistemde "tek tip askerliğe" geçilmesi ve "kalıcı bedelli" gelmesi öngörülüyor. Buna göre ordu sistemine geçilinceye dek herkes için öngörülen askerlik hizmetinin sağlanması hedefleniyor. Üzerinde çalışılan yeni sistemde bedelliye ihtiyaç duyulmayacak bir yapının seçenek olarak getirilmesi planlanıyor.

BEDELLİ 2 AY MI OLACAK?

AK Parti kulislerinde dolaşıma giren iddialara göre belirli bir para yatırılarak 2 aylık askerlik yapılması ve böylece gündemden hiç düşmeyen bedelli tartışmalarının noktalanması hedefleniyor.

9 AYLIK TEK TİP ASKERLİK

Öte yandan 9 aylık tek tip askerlik de yeni sistemin başlıklarından biri olduğu yönünde görüşler bulunuyor. Buna göre vatani hizmetin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması prensibiyle profesyonel ordu sistemine geçiş için bir ön hazırlık yapılacak.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı konuşmalarda şöyle demişti: Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız"

12 AY ASKERLİK TARİH Mİ OLACAK?

Kulislerde konuşulan bir başka öne çıkan konu ise 9 ay tek tip askerlik fikri hayata geçerse halihazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak üniversite lisans mezunu erlerin 'kısa dönem' diye nitelendirilen 6 ay olan sorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN TWEET

Kritik toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından bu mesajı paylaştı:

"Bakan Akar'ın Başkanlığında MSB'de yapılan ve Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler'in yanı sıra Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcılarının katıldığı toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dâhil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü."

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
daha nekadar kısalicak yeter artık erkeklerimiz adam gibi askerlik yapsınlar yazik her erkeğin yapması gereken bişi
savaş çıkarsa 15temmuz hikayecileri başkanı melih gökçekin kamyonları savaşa gider artık.
bir an once düşsede hepimiz rahatlasak. cunku kimse askere gelmiyor hepsi gelecek haberleri bekliyor.
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