Askerlik: Milli Savunma Bakanlığı'nın son şeklini verdiği yeni sistem hangi köklü değişiklikleri öngörüyor?

Bakanlık ve AKP kaynaklarının verdiği bilgilere göre yeni sistemin getireceği değişiklikler ve ayrıntılarını 5 soruda inceledik.

Özellikle her dönem, sosyal medyada gündem olan "bedelli askerlik" isteyenlerin merakla beklediği yeni askerlik sistemi hangi yenilikleri öngörüyor? Askerlik süreleri kısalıyor mu?

TBMM en geç ay sonunda 31 Mart'taki yerel seçim nedeniyle çalışmalarına ara vereceği ve yeni sistemin ayrıntıları üzerinde çalışmalar devam ettiği için bu konudaki yasa teklifinin seçimlerden önce Meclis gündemine gelmesi beklenmiyor.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan bir grup gazeteciyle sohbetinde, Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni sistem konusunda önemli bir mesafe aldığını ancak bazı detaylar konusunda hala çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, uzunca süredir üzerinde çalıştığı "yeni askerlik sistemi" ile ilgili çalışmalarda neredeyse sona geldi.

Bunun için henüz net bir takvim olmasa da bakanlık çalışmaları büyük bir ölçüde tamamladı.

Ancak askerlik sürelerinin hangi meslek grubuna ve hangi diploma sahiplerine nasıl uygulanacağı konusunda birkaç alternatif üzerinde çalışılıyor.

Bedelli askerlik sürekli mi olacak?

Evet. Yeni sistemin en belirgin özelliklerinden birisi her celp (askere alma) döneminde, mutlaka bedelli askerlik kontenjanı bulunacak.

Türkiye'de her yıl askerlik çağına 700 bin dolayında yurttaşın geldiği hesaplanıyor. Ve her yıl 400 bin dolayında asker ihtiyacı oluyor.

Zorunlu askerlik ihtiyacı dışındaki 200-300 bin kişi isterlerse bedelli askerlikten yararlanabilecek.

Ancak her koşulda bedelli askerlik yapacak olanlar da temel askerlik görevini yapacak.

Yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak 1 aylık temel askerlik eğitimi üzerinde duruluyor.

Bedellide yaş sınırlaması olacak mı?

Askerlik yapma yeterliliği olan her yurttaş bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilecek.

Bedelli askerlik ücreti, her yıl ekonomik koşullar, maliyetler göz önüne alınarak belirlenecek.

Bu konuda hangi formülün uygulanacağı henüz netleşmiş değil.