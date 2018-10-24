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Askerlik şubelerinde başvuru kuyrukları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 18:19 | Son Güncelleme

BEDELLİ  askerlik başvurusu için son günlere girilmesinin ardından, adaylar askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.  Bedelli askerlik adayları, son başvuru tarihi olan 3 Kasım 2018 tarihinden önce işlemlerini bitirmek için askerlik şubelerine akın etti.

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) BEDELLİ askerlik başvurusu için son günlere girilmesinin ardından, adaylar askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bedelli askerlik adayları, son başvuru tarihi olan 3 Kasım 2018 tarihinden önce işlemlerini bitirmek için askerlik şubelerine akın etti. Kasım celbinde uzun dönem için askere gideceklerin de son işlemlerini yapmak için şubeye gelmeleri nedeniyle adaylar saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle çıkarılan, Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylanan bedelli askerlik başvuruları 3 Ağustos 2018 tarihinde başlamıştı. Bedelli askerlik başvurusu işlemlerini, son başvuru tarihi olan 3 Kasım 2018'den önce bitirmek isteyen adaylar askerlik şubelerine akın etti. Kasım celbinde uzun dönem askere gidecek olanların da son işlemlerini yapmak için başvurmaları nedeniyle askerlik şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Bazı adaylar hem dışarıda hem de askerlik şubesi içinde saatlerce beklediklerini belirtti. İsmini vermek istemeyen bedelli askerlik adayı bir kişi, "İçeriye gireli bir buçuk saat oldu. Dışarıda da yaklaşık bir saat bekledim. İşlemler çok uzun sürüyor" diye konuştu. Kasım celbinde uzun dönem askere gidecek olan Recep Tayyip Gümüşay, "Normal askerlerin de başvurusu var, bedelli askerlerin de başvurusu var. Bu nedenle burası biraz yavaş işliyor. Sıra biraz daha çok" dedi.

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