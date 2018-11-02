Askerlik şubelerinde yarın mesaiye devam edilecek

Askerlik şubelerinde bedelli askerlik başvuruları nedeniyle yarın da mesaiye devam edileceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti için son başvuru tarihinin 3 Kasım 2018 olduğu hatırlatıldı.

Son başvuru gününün hafta sonu tatiline denk geldiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek." ifadesi kullanıldı.

