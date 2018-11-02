Askerlik şubelerinde yarın mesaiye devam edilecek

Askerlik şubelerinde bedelli askerlik başvuruları nedeniyle yarın da mesaiye devam edileceği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti için son başvuru tarihinin 3 Kasım 2018 olduğu hatırlatıldı.
Son başvuru gününün hafta sonu tatiline denk geldiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek." ifadesi kullanıldı.
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