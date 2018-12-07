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Askerlik süresi kısalıyor! 9 ay askerlik mi geliyor? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2018 10:50 | Son Güncelleme

Askerlik süresi kısalıyor! Dün akşam Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin yapılan toplantı gündem yarattı. Toplantı, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken, herkes 'Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Masadaki ilk seçenek herkes için 9 ay askerlik...

Askerlik süresi kısalıyor! 9 ay askerlik mi geliyor? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

KISA VE UZUN DÖNEM AYRIMI KALKIYOR

Yeni askerlik sisteminde zorunlu askerlikte sürenin kısaltılmasi planlanıyor. Halen 12 ay uzun dönem ve 6 ay kısa dönem olarak uygulanan zorunlu askerlik, her yükümlü için aynı sürede tamamlanacak.

ASKERLİK SÜRESİ 9 AY OLACAK

Edinilen bilgilere göre, üzerinde en fazla durulan askerlik süresi seçeneği 9 ay. Eğitim seviyesine bakılmaksızın her yükümlü askerliğini 9 ayda tamamlayacak.

3 AY ZORUNLU 6 AY BEDELLİ SEÇENEĞİ

Bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. 3 aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardindan yükümlüler belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliğin yapılmış sayılması, seçenekler arasında olduğu belirtiliyor.

Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarina özel uygulamaların da olacağı ifade ediliyor. Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen ve sporcular için esneklik getirilecek. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının da görüşüne sunulacak.

Bu sürecinden ardindan hazirlanacak kanun teklifi, Meclis gündemine gelecek. (AA-NTV)

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
4 5 sene büyük zorluklarla üniversite okumuş birisi ile sokakta tiner çekip askere giden velet aynı sürede askerlik yapmamalı!. Pozitif ayrımcılık yapılmak zorunda.
parası olan zengin olan bu işten yine karlı çıkacak yani
ASKERİYEMİZ İNGİLİZ FRANSIZ ALMAN ABD TASALLUTUNDAN KURTULSUNDA NASIL DÜZENLEME GELİRSE GELSİN KARDEŞİM. TÜRKİYE DIŞARIYA ASKER GÖNDERİYORSA SADECE KENDİ ÜLKESİ GÖNDERMELİDİR.......BATI VE ABD ÇIKARLARI İÇİN OLMAMALI ASLA....MEVZU DERİN.NOKTA.
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