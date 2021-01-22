Askerlik tazminatı hesaplama 2021... Bedelli askere gidenler kıdem tazminatı alabilir mi? Asker tazminatı nasıl hesaplanır?

Askerlik tazminatı nasıl hesaplanır sorusu askerlik yerleri açıklanınca gündem oldu. Vatani görevini yerine getirmek isteyen birçok kişinin merak ettiği konulardan birisi de askere giderken kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı konusu oldu. Öncelikle askere giderken kıdem tazminatı almak mümkün mü, askere gidenlerin kıdem tazminatı hakkı var mı bununla ilgili detayları paylaşalım. Askerlik nedeniyle iş yerinden ayrılacak olanların merak ettiği 2021 Askerlik tazminatı nasıl hesaplanır, kıdem tazminatı almak mümkün mü, askere giderken ne kadar tazminat alınır sorularının cevaplarını sizler için araştırdık. Bilindiği gibi aynı iş yerinde bir yılı dolduranlar askerlik tazminatından yararlanıyordu. Peki Askerlik durumunda ne kadar kıdem tazminatı alınır, askere gidecek kişi ihbar tazminatı alır mı?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı iş verenin çalışanı belirli sebeplerden dolayı işten çıkarmasıyla hak edilen tutardır. Kıdem tazminatı için çalışanın iş veren tarafından işten çıkarılması şartı aranır. Kıdem tazminatını askere giderken hak etmek için en az bir yıl aynı iş yerinde çalışmış olma şartı aranıyor. Şunu da belirtelim, iş veren eğer çalışanın yüz kızartıcı suç ya da iş kanununa uygun hareket etmediğini belirtirse çalışan kıdem tazminatını alamıyor. Ama burada söz konusu olan askere giden vatandaşlar olduğu için, vatani görevi sebebiyle iş yerinden ayrılan çalışanlar kıdem tazminatını hak ediyor.