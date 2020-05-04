Askerlik terhis işlemleri ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik alımları ne zaman başlayacak?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında askerlik terhis işlemleri ve bedelli askerlik alımları ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını duyurdu. Erdoğan normalleşme planında askerlik terhis işlemleri ve bedelli askerlik için alınan kararları da açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak.



