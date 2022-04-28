ASKERLİK YERLERİ 2022! Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman, hangi gün belli olacak?

Mayıs ayı celp tarihi, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler tarafından araştırılıyor. Binlerce aday, internette Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman, hangi gün belli olacak? soru ve konu başlıklarını sorgulatıyor. Mayıs ayı celp tarihi sorgulama ekranı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz...

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü belli olacak.

Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden paylaşılacak.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN BELLİ OLACAK?

Mayıs ayı askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri yarın açıklanacak.

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

MAYIS AYI CELP TARİHİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik yeri öğrenmek için e-devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR 2022?

Millî Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayın:

https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile askerlik sevk tarihleri de belli oldu.

Askerlik sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

