ASKERLİK YERLERİ 2022! Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman, hangi gün belli olacak?

Mayıs ayı celp tarihi, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler tarafından araştırılıyor. Binlerce aday, internette Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman, hangi gün belli olacak? soru ve konu başlıklarını sorgulatıyor. Mayıs ayı celp tarihi sorgulama ekranı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü belli olacak.
Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden paylaşılacak.
Mayıs ayı askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri yarın açıklanacak.
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
Askerlik yeri öğrenmek için e-devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz.
Millî Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayın:
https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile askerlik sevk tarihleri de belli oldu.
Askerlik sevk tarihleri şu şekilde:
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022
Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir."
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