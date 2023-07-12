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ASKERLİK YERLERİ 2023: Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? E-Devler MSB askerlik celbi sorgulama

12.07.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri ile ilgili son dakika açıklamasının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken birçok kişim Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesini incelemeye başladı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 e-Devlet MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ 2023: Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? E-Devler MSB askerlik celbi sorgulama

Askerlik yerleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2023 Ağustos sınıflandırma duyurusunu yayımladı. Askere gidecek olan kişiler, sevk tarihinin 10 gün öncesinden sev belgesibi e- Devlet ya da askerlik şubelerinden edinebilecek. Peki, Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 e-Devlet MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri merak konusu oldu. Seçim ve sınıflandırma sonuçları MSB'den yapılan açıklamaya göre; 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır."

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2023

Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 10 Ağustos 2023
Er (2'nci Grup) 07 Eylül 2023
Er (3'üncü Grup) 05 Ekim 2023

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  1. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

  2. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2023 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

  3. Daha Önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç 31.12.2021 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.05.2023 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir.

  4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

  5. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

  6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

  1. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

  2. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

  3. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

  4. Yükümlüler bu duyuru metnine MSB'nin asker alma sayfasından ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.
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