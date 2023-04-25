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ASKERLİK YERLERİ 2023: Askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? Mayıs, Haziran, Temmuz astsubay, yedek subay ve er sınıflandırma sonucu

25.04.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar 25 Nisan 2023 Salı günü hız kazandı. Birçok kişi internette "2023 askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. 2023 Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları E-Devlet sınıflandırma sonuçları ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, askerlik celp tarihleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ 2023: Askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? Mayıs, Haziran, Temmuz astsubay, yedek subay ve er sınıflandırma sonucu

Askerlik yerleri sorgulama ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerlerinin ise açıklanacağı tarih belli. Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen vatandaşların askerlik yerleri bugün e-Devlet'ten ilan edilecek.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, askerlik sevk işlemleri, 2 Mart 2023 ile 6 Nisan 2023 tarihlerinden 4 Mayıs tarihine ertelenmişti.

Başvurularını da gerçekleştiren adayların askerlik yerleri 25 Nisan 2023 Salı günü belli olacak. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

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Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlü Sevk - Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 04 Mayıs 2023
Er (2’nci Grup) - 01 Haziran 2023
Er (3’üncü Grup) - 06 Temmuz 2023

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET İÇİN TIKLAYINIZ

askerlik yerleri açıklandı mı

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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