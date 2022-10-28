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Askerlik yerleri açıklandı! Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama

28.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından birçok kişi Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranını internette araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan 'askerlik yerleri' açıklamasının detayları merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar ve Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı...

Askerlik yerleri açıklandı! Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama

Askerlik yerleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan 'askerlik yerleri' açıklamasının ayrıntılarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Askerlik yerleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasım-Aralık 2022 ve Ocak 2023 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları İle Erlerin Sınıflandırma Sonuçları Açıklanmıştır."

Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2022 Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklandı.

Adaylar e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlğı'nın "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmeti üzerinden sevk edilecek eğitim merkezini öğrenebiliyor. Alttaki linke tıklayarak doğrudan askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik yerleri sorgulama ekranı için tıklayınız

WhatsApp Görsel 2022-10-28 saat 11.05.38

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