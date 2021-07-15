Askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet MSB ASAL yerleri sorgulama sayfası!

MSB, daha önce yaptığı açıklamada, askerlik yerlerinin temmuz ayının ortasında açıklanacağını duyurmuştu. Yedek subay ve astsubay adaylarıyla 1. grup er ve erbaşların sevkleri ise temmuz ayının sonlarına gerçekleşecek…

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınıflandırma duyurusunda paylaşılan bilgilere göre; askerlik yerleri 16 Temmuz 2021’de e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak.

Yedek subay ve astsubay adayları ile 1. grup er ve erbaşlar 26-27-28 Temmuz tarihlerinde,

grup er ve erbaşlar 16-17-18 Ağustos tarihlerinde, grup er ve erbaşlar 13-14-15 Eylül tarihlerinde sevk edilecekler.

Adaylar aynı tarihler içinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini yaptırmak zorundalar.

Sevk işlemlerine ilişkin tüm detaylar e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.

Aynı şekilde sınıflandırma sonucu da e-devlet’ten öğrenilecek.

### YEDEK SUBAY SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ…

### YEDEK ASTSUBAY SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ…

### ER SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ…





